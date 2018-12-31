古勝：博內地加碼放水　搵受惠股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股道指可以一個月唔夠蒸發咗四千點，一日可以反彈一千點，單日波幅又可以達到八百點。堂堂世界大國股市，可以如細價股般大幅波動，反映如今美股市場內人心何等虛怯，這個絕非向好兆頭，而係預示經濟不景，金融市場醞釀災難的凶兆！



雖然話，今年以來港股表現跟A股多過美股，但若然明年美國經濟真係唔掂，美股大冧，只怕覆巢之下難有完卵！古勝喺魚缸見過唔少風浪，但論今次，都算係比較特別，皆因暴風來臨前的暗淡期，為時非常漫長，大家都識驚，可惜耐一耐都未見到最恐慌的一幕出現，而圍繞環球金融市場的基本因素一直在轉差。



咁樣落去，不但令人愈來愈心寒，更會令人感到絕望！當真的暴風殺到，好大機會會維持一段較長的時間。到底咩叫做「經濟大蕭條」，大家可能要親身實戰上一堂歷史課。



在下承認，呢一刻對後市展望是偏向悲觀，尤其是美國市場，皆因總統「侵侵」的典型大商家性格，不但害了美國人，仲拖埋全世界人落水。明年首季，中美能否就貿易問題達成協議至為關鍵。若然反枱收場，大家可以疊埋心水收起個鑊鏟了。



皆因對住魚缸，一來冇嘢好炒，二來即使係玩指數輪證，唔係冇波幅就大上大落，都係十居其九損手收場，最慘係消磨意志，到真正出現操作機會，都唔識得作出反應。



話分兩頭說，對中國市場而言，古勝喺悲觀中仍不無期望，皆因學上大人話齋，中國關埋門食草或者都可以捱到一年，美國就……如今中國將進行大型減稅降費措施，加上引進外資進入資本市場的渠道漸趨完善。歐美冇得炒，咁班大鱷都要搵食，終歸要找個「結緣」對象。



今年人民銀行多次降準，估計累計放水規模已超過4萬億元人仔，比2008年海嘯還要重手。之不過，當前中美貿易戰，內地經濟所面對的危機比2008年還要大，相信放水力度還要不斷加大，才能應付沉重的下行壓力。



由於呢幾次降準，都係屬「定向」，即有特定用途居多，以防止資金流去炒賣。亦正因如此，其實降準對於刺激資本市場，提振人心的作用唔係好大。



中國人話，一年之計在於春，在下相信，明年首季內地確有可能減一次息，實實際際為投資和消費信心打打氣！最近美元偏軟，人民幣匯率趨穩，正為減息創造條件。



若然要博內地再放水挺經濟，首要留意的當然係直接受惠減息的內房股，但唔建議沾手民企背景的內房股，穩陣起見，都係離不開華潤置地(01109)及中國海外(00688)。其次是中資金融股，如券商股，上周五見光大證券(06178)及中金公司(03908)都有動靜。



此外，若然減息，部分高負債股可能會飆得較快。但其實減一次息對呢啲高危股未必幫到好大忙，所以唔建議沾手。至於消費類股，相信表現會比較個別，畢竟明年經濟景氣差，消費信心下降，故相信即使消息一出升得快回得亦快，且升勢集中在個別優質消費股。

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