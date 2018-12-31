黃國英：睇好睇淡　都要設認輸位

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，特朗普忽然相當關注美股的福祉，放風貿易談判有良好進展，當然是好消息。



本來市場有太多次失望經驗，反應未必太大，惟短期的最大有利條件，是美股於12月靜市大跌，一路引發死亡漩渦嚴重超賣，有較多收復失地的空間。對於大部分人而言，目前靠邊站的確是最好，追買感覺上蝕章，做淡又暫時是逆勢。



自己策略很簡單，美股繼續集中在雲計算及精明消費兩大主題，港股則主力高息股，然後以道指期貨作為局部對沖的工具。沒有了以往的積極搶攻，因為ETFs大水喉已斷，股市整體高回報的日子成為過去。在大型上落市之中，犧牲部分潛在回報，打好防守是較為合理，太過追逐短期升跌，只會左一巴右一巴。



喜歡的話，當然可以專心一意繼續等股災。守株待兔，其實應該和持有股票一樣，要設置一個認輸位，否則假如股市從此春天，便無決心再入市。



不少人炒了幾十年，依舊家無恒產，便是聰明反被聰明誤。不要因為今年的跌市，以為長期等待有着數，通常都是等了又等，慢慢就等足一世。



自己雖然長期有一個核心股票組合，打死罷就，當中成員卻會調整，例如今年先後捨棄銀行股及下游工業股。股票作為一個資產類別，超長時間投資是有着數，可是個別行業以至公司，則有較大機會被時代淘汰，實際上個股是有個認輸位，只不過是到時另聘高明去取代而已。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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