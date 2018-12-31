張華峰：撐新股改革　盼勿剝奪散戶投資機會

今年以來新經濟股上市後表現未盡如意，港交所(00388)行政總裁李小加更預告，將研究及改革新股發行機制。立法會金融服務界議員張華峰憂慮，方案或會剝削或減少散戶的投資機會。



他稱，不少人將新股上市後股價「潛水」歸咎於散戶短線沽貨，因此金融發展局數年前曾提議修改新股發售機制，降低供公眾認購新股的比例，雖然暫時未知港交所傾向如何改革新股建議，惟他強調，「股票有買有賣先可以搞起個市」。



今年港交所容許同股不同權架構及無盈利生科企來港上市，但有「雷聲大雨點小」之嫌，近期散戶對新經濟新股認購亦冷淡。張華峰承認，隨着市場發展，要提高港股競爭力，改革是大勢所趨，惟新經濟股份風險高，「基金認購10間先得1間掂，何況係散戶」，認為必須加強投資者教育。



同時，他亦向政府提議優化投資者賠償制度，將蒙受損失的客戶賠償上限由15萬元提高至50萬元，政府初步回應正面，相信可增加投資者信心，對中小型券商而言亦是好事。



他又說，IPO孖展利息收入對中小型經紀行相當重要，尤其現時華資券商正面對中資券商等競爭，但現時港股成交量收縮，部分包銷商「討價還價」，勸導公司以較低價格上市，在部分公司盈利率較低情況下，今年已有不少公司轉至美國上市，冀可盡快開通「新股通」，吸引內地資金來港，從而吸引更多國際「巨無霸」來港上市。



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