【專訪】優品360轉攻本地客　暫無意拓展電商業務

香港休閒食品零售商優品360(02360)的招股書顯示，公司每筆交易平均消費由2016財年的90元，降至2018財年的79.2元，其行政總裁許志群解釋，主要由於公司改變銷售對象，並透露其店舖現時平均每日錄得5萬宗交易，認為零食業務仍有很大增長空間。



許志群接受訪問時表示，數年前中央修改內地旅客來港限制，由「一簽多行」改為「一周一行」，公司認為長期依賴遊客消費非穩定的客群，故此改變策略，由針對旅客消費轉為開設民生店，針對本地客戶。不過，由於本地人的單筆消費較旅客低，加上民生店的比例較高，因而拖低每筆交易的平均金額。



優品360的招股書亦顯示，公司於2018年共有13間分店需要續租，他透露，租金有輕微加幅，預計租金佔收入比例會與以往水平相若。今個財年首4個月的零售店舖、辦公室及倉庫租金佔收入比例約12.9%。



租金高昂，不少傳統零售商拓展電商業務。許志群卻指，公司現時未有具體計劃拓展電商業務，但會積極研究有關的可行性。他認為，實體店在香港仍有很大優勢。由於香港地少人多，人口密度較高，店舖覆蓋的容易程度高，加上休閒食品類中，有部分消費屬衝動性消費，實體店較容易吸納這部分客群。



因此，公司會把握發展機遇，計劃未來4年新增76間新店，其中41間位於新界，九龍及港島將分別開設22間及13間。現時平均每間分店需時1個月達至收支平衡，回本期則約9至10個月。

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