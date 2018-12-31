回顧與展望：細價股風暴勢再激化

自2017年底發生的細價股風暴，於2018年繼續震撼整個股壇。「殼股大玩家」曹貴子曾擔任行政副主席的康健國際醫療(03886)，以及他曾擔任執行董事的康宏環球(01019)，不但遭勒令停牌，更相繼遭廉政公署及香港證監會上門搜查。有關行動年內續有進展，令隱伏近一年、今次事件主角之一的曹貴子早前終於現身，細價股風波料將激化。



曹貴子11月16日神秘現身北角廉政公署總部，是去年12月康宏遭搜查以來，曹氏首度曝光。據悉，曹氏早於9月已經秘密返港，並透過代表律師主動約晤廉署，就一些與他相關的案件協助調查及提供資料。



廉署與證監會的聯合調查行動今年並未停下來。於今年2月9日，康健位於沙田小瀝源康健科技中心的物業，被廉署及證監會人員搜查。與曹氏關係密切的「玩具大王」蔡志明是康健副主席，而蔡氏的女兒蔡加怡更是公司主席兼執行董事。



去年5月獨立股評人David Webb發表「50隻不應持有的港股」(或稱「謎網50」)名單，同年6月香港細價股爆發「股災」，多隻細價股股價「洗倉式」下跌，惹來證監會極度關注，其後更指股價大幅下挫的股份，都擁有與不同公司和上市券商存在多重關聯、股權高度集中、成交量小，以及公眾持股量低等特點。這些特點容易造成股價極端波動，以及市場不當行為。



去年11月至12月間，證監會勒令多隻股份停牌，除康健及康宏之外，亦包括隆成金融(01225)、中國華仁醫療(00648)、第一信用(08215)及新銳醫藥(06108)，這些股份停牌至今已超過一年。



去年12月，康宏入稟香港高等法院，循民事控告曹貴子等人及公司，指曹等人為鞏固其在公司的控制權，透過問題環迴融資及不當手法安排配股，不當轉移公司資金，嚴重違反授信責任和損害公司利益等。此外，涉及康宏股東內鬥的訴訟亦一一浮現，大部分案件仍在進行中。



事實上，證監會今年的調查行動亦相當重手。過去一年，該會動用三個部門接近七百名職員，曾經進行廿次搜查行動，搜查近二百個公司及住宅地點，取得近四千件證物，包括大量手提電話、電腦及其他電子裝置等。搜查行動涉及的規模及人手是該會史上最大，有關行動的數字也差不多是2017年的一倍。



證監會法規執行部董事魏建新今年10月時更直指，企業欺詐對本港構成最大的威脅，現時仍然針對超過百個實體及個人作出調查，預料今年底前完成調查。在已經完成的調查當中，目標是在明年上半年向約60家公司及個人提出法律程序，包括民事及刑事起訴。



他指出，其中一個最難應付的市場問題是「邪惡集團」，這些網絡集團所控制上市公司、持牌券商、財務公司、財務顧問及配售代理等，利用各種不同方法損害小股東的利益。



這些集團損害小股東利益的行為包括以他人名義代持股份、利用代名人控制投票結果、以大折讓價格出售公司資產或超高價買入其他資產，及進行其他市場操縱等。



證監會針對這樣的數個「邪惡集團」便進行了大規模的搜查行動，而在最近的一次行動中，便動用約一百七十名證監會人員，搜查了近廿七個地點，並有十五名警方人員協助。



而該會打擊企業欺詐小組對涉及上市公司違規的調查個案當中，有廿八宗較嚴重，該會並已勒令涉及的其中十四家上市公司停牌，並會繼續調查工作。

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