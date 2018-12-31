回顧與展望：加強監管市場中介　證監重罰大行大鱷

香港證監會過去六年對違規者的總罰款金額高達9億元。單就今年該會重罰投資銀行及基金的成績亦相當可觀，估計罰款額高達兩億元，當中被罰更不乏高知名度的對象，包括「國際大鱷」索羅斯的公司。



事實上，為加強打擊市場違規行為，證監會兩年前成立由中介機構部、企業融資部及法規執行部三大部門主管聯手組成的跨部門小組(ICE)，直接向該會行政總裁歐達禮匯報。



經過兩年，證監會在嚴打金融中介機構方面開始步入成熟期。單單今年3月份，該會便重拳處罰三家中外資大行。其中，瑞銀集團(UBS)在其提交予美國證交會的年報中透露，該集團遭香港證監會禁止未來18個月擔任香港市場新股(IPO)保薦人，除此之外更被罰款1.19億元。相信是今年被罰得最重的金融中介機構。



其餘兩宗受處罰的中介為德意志銀行及德意志證券亞洲有限公司，以及中信里昂證券。前者因違反監管規定遭證監會譴責及罰款830萬元，後者因內部監控缺失遭譴責及罰款900萬元。



此外，證監會查處違規活動的矛頭亦直指基金界及本地券商。當中，索羅斯於2010年在港設立旗艦索羅斯基金管理(香港)，當時即為市場高度關注。不過，該基金2015年因沽出長城汽車(02333)時出現內部缺失而「沽凸」，以致出現無抵押沽空的情況，至今年12月遭證監會譴責及罰款150萬元。



此外，今年9月底的政府憲報顯示，證監會為維護投資大眾利益，凍結包括朱李月華旗下金利豐證券、中南金融，以及滙豐金融證券(亞洲)的個別客戶資產，禁止有關經紀行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置有關客戶(一名上市公司主席)帳戶內的任何資產，以總值101.68億元為限。

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