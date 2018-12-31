盧志威：交易員貪婪　公司硬食虧損

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，今年A股熊霸天下，所蒸發的市值冠絕全球，就連出名的期貨、長倉基金都大幅損手，部分更要清倉關門，可見大部分牛市股神，其實是裸泳者，根本經不起考驗。更甚者如中石化(00386)，可以有子公司炒燶石油，直至虧損滾存大到不能忽視，才作出申報。



所謂的流氓交易員，自古以來便存在，十幾年前有中航油炒輸期貨虧損幾億美元；英國霸菱銀行交易員利森炒輸十幾億美元；日本有大和銀行交易員井口俊英炒輸11億美元；美林、摩根士丹利亦試過。最勁是近年法興，有交易員未經許可下多次交易歐洲指數期貨，令法興損失49億歐元。



小至公司，大至投行，為何屢屢出現交易損失？原因是跟回報制度有關。大部分公司倉都有利潤分成，如果達標，比率甚至會增加，當出現虧損時，就要公司承受。所以無良心的交易員，為了尋求個人最大利益，往往會有理無理加大注碼，反正贏有份，輸無份，當然會搏到盡。



結果無論有沒有風險管理系統，總會有漏洞被利用，就算使用程式監控，但人係生，機器是死，只要知道程式如何運作，都難以杜絕流氓交易員，更何況程式出錯、肥手指事件等，出現的頻率也不低，到頭來風控都是要靠人。



筆者從中學開始投資，到如今成立小型資產公司，從來都嚴控風險，不會讓倉位輸大錢，現在更因為是自己生意，真金白銀投放資產，客戶亦有親朋戚友，更不應亂來，凡事穩陣至上。要知道投資是場馬拉松，特別是中途犯錯，容易提早退賽，只要以年計算，一直保持在頭20%的位置，漸漸地會跑上，勉強博做一年股神，最多贏一次勁，往後反而容易失誤。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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