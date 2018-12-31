周樂樂：A股黎明前黑暗快將過去

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，上周滬綜指累計下跌0.89%至2,493點，深成指跌1.33%至7,239點，創業板跌1.56%報1,250點。



基本面上，今年1至11月規模以上工業企業利潤按年增長11.8%，前值13.6%，當月資料下降1.8%，自2015年底以來首次轉負，主因工業產銷回落幅度較大，經濟下行壓力繼續顯現。11月末，規模以上工業企業產成品存貨增速8.6%，前值9.5%，企業主動去庫存繼續。



政策方面，上周部分城市的撤回放鬆措施。合肥市房管局表態未有出台任何放鬆現有限購政策，衡陽市政府決定撤回暫停執行商品房限價政策，上述情況表明調控政策仍將延續。實際情況來看，2019年整體基調仍然是「房住不炒」，具體實施將是因城施策、分類指導。



上周，官方釋放信號，稅務部門將先徵收機關事業單位社保、城鄉居民的基本養老和醫療保險，企業社保轉交稅務的工作或將暫緩。社保繳費的調降措施尚未出台，稅務代繳暫緩一定程度上穩定了企業家預期，不增加企業負擔。



另一方面，大規模減稅降費預計將在明年兩會之後具體實施，預計明年減稅(增值稅為主)降費(社保費率調降為主)累計將超今年總體水平。



儘管雜音很多，中美貿易談判目前看來依然有序進行，中美雙方都確認1月進行當面會談，上周中美雙方元首通電話繼續釋放出正面資訊。



今年資本市場如同實體經濟一樣遭遇諸多挑戰，A股孱弱走勢更是反映市場對基本面及面對挑戰的極度悲觀。展望2019年，市場擔心的問題很難即時解決，但另一方面，經過今年的劇烈調整後，普遍的低估值已經出現，悲觀預期已經充分甚至是過分反映在A股市場之中。需要重視的是，政策底已經出現，市場底一定先於經濟底出現。我們期待2019年A股先底後高的走勢。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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