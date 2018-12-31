回顧與展望：港交所連環招打擊殼股活動

香港監管機構今年繼續「洗太平地」加強監管，連環出招嚴打買賣上市公司地位的「殼股」活動。業界指出，「DQ」業務不足公司、擬延長買殼後注入的資產期限、取消創業板轉主板的簡化申請程序、以及打擊「向下炒」，都直接令買賣殼股活動收斂。



香港交易所(00388)年初至今已經實施多項有關措施，包括由2月中開始，取消創業板轉主板的簡化申請程序；7月實施打擊「向下炒」措施，禁止所有會令累計價值攤薄效應達25%或以上的供股活動；以及8月份所引入快速除牌機制，即主板持續停牌十八個要除牌、創業板持續停牌十二個月要除牌。



此外，該所亦以業務不足為由，向部分公司正式發出除牌通知。市場估計，約有百家未能符合有關足夠業務運作規定的公司，估計「DQ」潮陸續有來。



及至今年6月，港交所正式刊發打擊借殼上市諮詢文件，建議收緊業務不足公司的定義，規定公司須有足夠的業務運作及資產支持其繼續上市，而非現行《上市規則》所載只須有足夠業務運作或資產。



與此同時，該所對業務不足公司擬進行的反收購活動增額外要求，市場直指將增加它們借大型收購「翻生」的難度，當中約九成或最終因失救而要除牌。



諮詢文件亦建議買殼後注入資產及出售舊業務的期限，由現時的兩年增至三年，市場人士認為，「收緊注資之餘，又要買埋現成業務，賣家變相仲要同新主打工，梗唔制！」



港交所上市主管戴林瀚曾揚言，該所打擊「養殼」及收緊反向收購，將會增加買賣殼的成本及難度，令殼股活動風險增加，買殼的需求會下跌，殼價可望下調，並令「後門」上市變「前門」上市。



港交所最新一招打擊殼股活動是，建議若上市公司財務報表遭核數師評為「無法表示意見」或「否定意見」就須即時停牌。不過，有關建議引起市場反彈，批評停牌會有損小股東利益，因其想「離場」都不得，儼如懲罰投資者。亦有批評建議予核數師很大權力，可能有濫用風險。



面對連串打擊殼股活動措施，加上股市低迷，以及內地嚴控資金流向等，上市公司殼價已大幅回落。市傳近期主板殼價由高峰期的逾七億元回落至六億元下，個別主板殼開價更大劈三成；創業板情況更嚴峻，殼價由三億多元回落至只有約二點五億元，而且成交宗數很少，由以往一個月都有一宗，降至現時可能兩、三個月才有一宗。



事實上，市場擔心，有很多細價股的殼主會押股予財務公司，在部分中資券商的財務公司「收水」下，加上年尾計數，恐觸發細價股爆煲潮。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

