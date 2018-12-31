回顧與展望：孖展擬設限　券商憂生意有難

自從2017年中發生細價股股災事件後，證監會已緊盯券商的孖展業務，今年8月更正式發表諮詢文件，建議七招收緊孖展借貸，包括為借出的孖展總額「封頂」。



細價股股災事件後，證監會已要求券商採取實際措施嚴控孖展借貸風險，個別券商更已停止向客戶提供新信貸及禁止將客戶的證券抵押品再質押。



今年4月，證監會更披露，截至2017年底止本港券商的孖展借貸總額達2,060億元，較11年前、即2006年底增加9倍。而且，以單一股票作抵押品的情況明顯增加，證監會非常關注有關風險，冀推出指引以加強券商有關風險管理。證監會最擔心的是，若有關股份股價大跌引致斬倉活動，券商的流動資金會受影響。



今年8月，該會終於刊發諮詢文件，建議七招收緊孖展借貸，包括為借出的孖展總額設上限，即定在證券行資本的2至5倍；個別孖展客戶貸款不應多於券商股東資金的兩至四成等。



諮詢期現已結束，市場普遍認同應處理抵押品或孖展客戶過度集中的風險問題，但就對孖展借貸總額設上限有保留，認為會限制券商經營孖展業務，尤其會影響資本金較低的中小券商的經營環境。



立法會議員張華峰指，最好是不需要就孖展總額設定倍數上限，因為券商每月已向證監會呈交有關財政資源(FRR)，但如果證監會堅持要引入，最好是五倍，因為現時券商的佣金收入已很少。



證券及期貨專業總會會長王國安表示，證監會修訂券商孖展借貸做法不應「一刀切」。去年底港股總市值達34萬億元，孖展借貸額為2,060億元，後者所佔比例仍很少。「若個別券商孖展做得很大、或風險過度集中咪個別處理，如加大其資本額，既簡單易明，不用像現時建議般勞師動眾，要全世界一齊收緊！」故此他亦反對就孖展總額「封頂」。



他又指，近年很多細價股「出事」，很多券商已加強風險管理，若證監會過度收緊，只會令市場失去融資力度。

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