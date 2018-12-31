羅尚沛：明年首季　風險複雜又多變

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，想不到臨到年尾，美股都要玩多轉超級過山車才肯收爐。美國12月加不加息本來已無關痛癢，但特朗普一招You are fired，把聯儲局主席鮑威爾擺上神枱，再多一招政府停擺，就把道指舞上舞落一千多點，2018年最佳財演，特朗普當之無愧。



美股急升急跌，港股反而無動於衷，股民表現成熟又冷靜，除了想避開美股的震盪外，還可能是害怕明年第1季的暴風雨來臨。



數一數未來三個月要面對的風險，首先是中國春節消費行情，相比美國和歐洲今年的聖誕銷情，目測經濟是中國消費力度是明顯遜色了。如果擔心經濟下滑而減少消費的心態持續，今年春節零售並不能有好的預期。更差的情況是，如果PPI增速重新轉負，通縮主題隨時再現。



春節後是業績公布期的預演，今年第4季工業企業利潤按年進一步下調，大行有理由調低一九年盈利預測。若如此，那些認為A股港股市盈率偏低又抵買的評論就不攻自破。



緊接着是90日中美貿易戰的冷靜期的完結，雖然筆者估計特朗普會採取拖字訣，而中方也會樂見其成。但特朗普近日行事已愈來愈難捉摸，此期間如果真的把財長姆紐欽「豉椒炒魷」，中美貿易談判隨時會出現幾何式的變數。



外圍方面，英國脫歐結局會是硬還是軟，市場已無興趣再作反應。反而法國工潮的持續和意大利財政預算案的懸而未決，進一步打擊到歐洲前景，而經濟更會隨着法國工潮和意大利財政預算案加劇惡化。



美國12月加息，鮑威爾雖然帥位保得住，但第1季再不再繼續加息已不是美國經濟話事，而變成了聯儲局和特朗普的戰場，誰會勝出不知道，但股市就肯定會Chok到飛起。



到第一季末，就要為上半年前推出的A股科創板做定心理準備。這個不講求利潤，通過施行註冊制，形成「利潤、流動性、營收、市值、資產」五個維度的上市評估模式，究竟會不會變成另一個新三板或創業板這類怪獸市場？會不會分流了A股大盤的資金？令本已萎縮中的A股成交進一步蕭條，又或者科創板會不會取代A股成為中國資本市場的「新藍天」？還是又一次的雷聲大雨點小，統統都想不透。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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