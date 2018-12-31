回顧與展望：內地力推滬倫通　滙控料打頭陣

原有望成為首批中國預託證券(CDR)試點企業小米集團(01810)，卻遭中國證監會於今年中婉拒相關申請。儘管如此，內地證券市場的監管改革未有停下腳步，反而積極推進上海與倫敦互聯互通——「滬倫通」，其中滙豐控股(00005)有望成為首隻透過滬倫通以CDR形式登陸A股的海外企業。



滬倫通是上海交易所及倫敦交易所之間的互聯互通機制，符合條件的兩地上市公司，可根據對方市場的法律法規發行存託憑證，在對方市場上市， 透過存託憑證與基礎證券的跨境轉換安排，實現兩地市場互聯互通。不過，倫敦上市公司到中國掛牌不能籌集新資金，但或能為公司帶來品牌及市務推廣的效應。



早於10月市場已傳出滙控有望成為首家在內地發行CDR的海外上市企業。滙豐發言人回應，該行正研究滬倫通計劃下建議的CDR發行相關規定。



事實上，截至12月12日數據顯示，港股通投資者持有逾14.93億股滙控，持股量為7.32%，絕大部分由中國平安保險(02318)持有，反映北水對投資滙控的興趣極濃。



有分析指，英國一旦「脫歐」，倫敦若能加強和中國的聯繫將有助維持其於歐洲的金融中心地位；對A股市場而言，亦是繼滬港通、深港通之後國際化又一重要舉措。



市場憂慮滬倫通開通後或影響「北水」來港意欲，香港交易所(00388)行政總裁李小加曾指，內地中短期不會亦不可能全面開放，故中港互聯互通會繼續存在。



他更形容，滬港通、深港通及債券通是三座互聯互通的大橋，港交所主業之一就是修橋，隨着政策配套陸續完善，預料未來將有更多海外資金流入內地市場，令A股愈來愈國際化。

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