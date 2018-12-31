陳鳳珠：中港股市有望反覆回穩

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，今年港股表現反覆，於1月創歷史高位33,484點後走勢波動，並於下半年呈現下跌趨勢。



受到中美貿易戰困擾，市場憂慮環球經濟增長放緩，且對本港上市的企業盈利構成負面影響，故投資氣氛相對疲弱；相信貿易戰於2019年仍會左右股市表現，但由於中美雙方已積極談判，因此可留意事態發展。



目前恒指的現價市盈率只有不足10倍，較十年平均的12.2倍為低，估值相對吸引。港匯於4至8月一直於7.85的低位徘徊，近期開始回穩，資金未有流出壓力。雖然臨近年結導致銀行同業拆息抽升，但本港銀行並未跟隨美國加息，料本港銀行體系資金仍然充裕。



其實，港股今年主要受內地股市主導，而滬綜指全年反覆下滑，主要因內地經濟增速開始減慢，預期明年經濟增長預測將會下調。另外，中美貿易戰導致內地的政策方針略為調整，將政策重點放於支持民企及小微企業發展、推動基建投資達標等，以促使資金落入實體經濟。去槓桿及去庫存的進程或會略為減慢，料去槓桿將會轉為穩槓桿。



另外，內地的政策要更為靈活，預期繼續實施積極的財政政策以及穩健的貨幣政策，並會適時預調微調，貨幣政策要鬆緊適度，以推動經濟增長。今年人民幣匯率受中美貿易戰影響曾跌至接近7算的水平，市場擔心人民幣匯率一旦持續下滑或會引發資金流走。惟目前內地努力穩定經濟狀況及股市表現，鑑於滬綜指的市盈率仍處於低水平，預期或呈現一定吸引力。



儘管A股及港股表現波動，但美股今年表現仍然相對較強，惟預期美國企業的盈利增長或會減慢，且就業市場或會轉弱，雖然聯儲局表示明年仍會加息兩次，但美國經濟增速料會下滑。美股的牛市已持續10年，估值一直處於高水平，但近期美股出現調整壓力，估值開始回落。由於美股才剛開始調整，料下跌空間會較大。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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