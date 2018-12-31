黃紹基：港企怎應對2019危與機？

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長黃紹基在東方產經專欄「名家筆陣」表示，2018年在中美貿易摩擦、股市大幅波動、利率趨升等聲浪中拉下帷幕，不穩定的經濟因素將內地擴大開放、港上市集資額冠全球、訪港遊客和零售回升等利好消息沖淡。



儘管中美領導人在阿根廷的會面帶來90日休戰期，惟將貿易摩擦常規化已成美國政府的既定戰略；加上全球兩個經濟高速發展體兼最大的消費市場─中國和美國明年的經濟預期會放緩，2019年的營商環境挑戰重重，經濟界均認為是十年前金融海嘯後最嚴峻。



自貿易戰開始，中國逐步擴大開放，包括降低相當多類目商品的進口關稅、增加開放予外資的領域、外資持股比例以及特別對美國農產品開放。在這些「甜頭」下，美國這招貿易「恐嚇」玩得愈來愈順。所以，這場貿易戰不但短期內不會結束，且會維持一個較長過程，貿易「牙骹戰」會變為常規化。



中美一直是香港兩大貿易夥伴，美駐港總領事上周更少有地撰文，公開指美國是香港第二大商品和服務出口市場，美中經香港進行的轉口貿易佔香港貨物貿易總額43%，貿易和物流佔香港經濟增加值超過20%，估計有超過10萬港人受聘於美資公司。



至於香港的最大市場則是內地，這些數據無疑提醒，中美貿易關係任何的風吹草動，對香港這彈丸之地的影響可想而知。一直聚焦這兩個市場的香港企業，調整市場策略和經營已是必須！



11月的出口統計已經見影響呈現，一是對美國的出口仍有可觀升幅，顯然是受到原先趕在美國明年元旦起提高中國貨關稅25%前趕貨付運所致；但同期出口內地下跌，原因包括運往內地加工的元部件減慢，以及內地對進口消費品的需求逐步飽和。



中國出口美國也出現同樣情況，貿易摩擦帶來的影響會在明年初進一步浮現。那香港及本地企業該如何應變呢？



不少在內地設廠返銷美國的美資公司已高調宣布，將返銷部分的生產設施由中國移往東南亞國家，避開貿易摩擦帶來的衝擊。



港商近年因內地經營成本上升和勞工短缺，不少已轉移到東南亞國家，現在情況更會加快有關步伐。只是，產業鏈大量外移，對中國的出口更不利，香港的轉口受影響之餘，近年相當依賴內地消費者收入提高帶來商機的香港公司和零售行業，也會受到影響。



而內銷部分更面對進口商品關稅下調，和內地產業質量提升的雙重夾擊。



特區政府在貿易戰啟動後推出了一些支援措施，如加快各類企業支援基金的審批和加強出口信保等，但自我提升還是最重要。香港企業當然不會對這重重挑戰有所退讓，因此調整是必須，包括生產設施和市場的調整、生產技術的提升、產品質量和設計的提高、加強服務質素等。



不過，在調校過程中，就要謹慎處理內地為維持出口競爭力而逐步調低人民幣匯率、外資流出對內地供應商可能造成財政結帳、內銷市場放緩等帶來的影響。



香港仍具高效的物流硬件、國際企業看重的法治標準、國際化的管理和經營標準、企業的靈活運作、香港人的拚搏精神等優良軟件，定能迎難而上。俗語說危機是孿生子，危中必有機，關鍵在於能否好好掌握。

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