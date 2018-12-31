鑫濤：美股明年未宜太看淡

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，據日本媒體整理報道指出，目前中美所爆發的貿易戰已經令到內地超過500萬間企業倒閉及造成逾千萬人失業。此外，內地的招聘市場也同時出現明顯的萎縮。據媒體指，招聘啟事至減少了200萬件。換言之，即是目前中國國內的失業人數正在急升中，反映內地經濟情況其實已陷入非常嚴峻的局面。



中國著名宏觀經濟學家、人民大學國際貨幣研究所副所長向松祚，早前在大學舉行的經濟論壇上指出，雖然中國官方公布的GDP增長速度依然為6.5%，但他根據某可信機構的內部報告，中國今年截至目前為止的GDP增長速度推算為1.67%，有另一間機構甚至推算為負增長。



由於目前中國的就業市場正明顯萎縮中，所以目前中國的GDP增長速度大幅跌至接近負增長甚至已是負增長的可能性確是極高。大家對目前中國經濟的急速轉壞情況，一定不能掉以輕心。



筆者相信，明年中國的經濟環境肯定會較現時更為差勁，而中國經濟的差勁表現，相信必定會拖累明年的全球經濟增長步伐，包括歐美以至香港。結果將會導致市場避險情緒在明年持續攀升，市場上大量資金的避險需求亦只會是有升無降。所以具備避險功能的美債、美元以及日圓等，在遭到避險資金追捧下，料明年會有不俗表現。



美國國債若受避險資金持續追捧，屆時債券價格將難以下跌，美國十年期國債孳息率相信會因此回復偏弱走勢，這對美股其實並不是一件壞事，故明年的美股表現不宜看得太差。



目前，市場上不少分析師及投資者不約而同看淡明年美國的經濟及股市的表現，美股或在市場一片看淡聲音中，及在狂人總統特朗普可能出其不意地再干預美股的弱勢，小心相反理論或會因此奏效，令明年美股的整體表現極有可能只會是以極高速度大幅波動，基調則以偏好為主，反而進一步深度下跌的可能性不高。所以進取的投資者，當明年看見美股一旦出現急跌時，可以放膽採取趁低買入的策略。

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