大健：來年經濟去向還看息口

財經分析家大健於東方產經專欄「中環Hot Talk」表示，來到年尾，很自然會說出這句話－「不經不覺又一年」。當你看到這篇文章的時候，相信還有不足半天時間就踏入2019年。回看2018年，未能一一記住難忘的世界大事，而在目前的環球政治和經濟形勢下，展望新一年時相信不少人都會有點悲觀和擔心。



他試試大膽展望2019年的投資市場。首先，他認為新一年主導經濟或金融市場的因素始終是息口，其次會對中、港經濟和股市樓市有較直接影響的會是內地的銀根情況，其他貿易爭拗或各國選舉也只算是噪音。



無論美國總統對加息如何反感，任他再出幾多口術，他估計也改不了美國明年持續加息的步伐，即使有關官員如何適時降低市場對加息的憂慮，這些也只是期望管理，最重要也是看經濟狀況。



若果息口持續上升，資金繼續由股市流入債市是必然的事。至於樓市，相信息口上升的打擊未必最重要，本港樓市還有沒有回落空間，還看內地會否再出現資金鏈斷裂的情況。

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