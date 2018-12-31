中美元首通電話，釋出貿易談判有進展的利好信號，市場憧憬消息可刺激股市反彈，或令近期單日波幅本已動輒數百以至千點的美股市況更形波動，並掀動全球股市走向。然而，有分析表示，道指「報復式反撲」可能只是假象，須慎防美股出現熊市陷阱。



12月份以來美股弱勢持續，納指與標指更曾一度「見熊」，即兩者較其今年高位均累跌兩成。特別是剛過去的聖誕節前後兩周，美股經歷了最狂野、但未必是健康的波動市。分析擔心明年美股或繼續出現疲態。



以標指而言，自12月17日起的9個交易日，有6日高低幅度逾1%，其中3日更超過2%。相比之下，2017年全年才只有8個交易日波幅逾1%。至於道指，過去9個交易日有7日高低波幅超過1%，當中有1日(12月26日)更創下逾1,000點的史上最大點數升幅。納指方面，9個交易日當中，有5日高低波幅最少2%，市況可謂「Chok到暈」！



證券分析網站Chaikin Analytics行政總裁Marc Chaikin表示，如此波動的市況及極端的情緒，通常只會在熊市出現，處身其中的投資者對股市後向亦感到迷茫。他歸咎股市大上大落是反映市場對美國總統特朗普政府產生信心危機。



網上證券交易平台AJ Bell投資總監Russ Mold亦認為，今年聖誕節後的大升市可能是熊市陷阱。他統計自1970年以來標指的首19大單日百分比漲幅，顯示標指於2008年金融海嘯年，單日大升5%或以上的日數達到8次，但熊市低位卻最終出現在2009年3月的666點。換言之，之前具規模的單日升勢僅是升市假象，並可能令長線投資者帶來損失。



市場調研機構Renaissance Macro主席Jeff deGraaf指出，投資者可能會習慣性地對新一年持更加樂觀的態度，但市場的結構性情緒數據令他質疑2019年美股走勢可能更弱。



事實上，市場資深人士警告，單日大升市通常起因是股市長期低迷下，投資者拋售股票，導致技術性超賣，令淡友須入市買貨回補而急速平倉，但一旦入市意欲消耗怠盡，拋售壓力將捲土重來。



豐盛金融資產管理董事黃國英就坦言，美股已進入低回報時代，自美股見頂後，交易所買賣基金(ETF)吸引力不再，美股一跌就有ETF投資者贖回。換言之，ETF這條大水喉被切斷，美股表現亦已大打折扣。因此，現階段散戶宜提高現金配置比例10至15%，以守「進可攻、退可守」之道。



美股上周急彈之後，雖然難言雨過天青，但他相信慎選優質股仍可突圍。即使市場流動性減少、經濟進入低潮，從個股基本面分析，還有值得買入的板塊，如雲計算及精明消費類，應是美股兩大主題。



有「美股隊長」之稱的資深投資者吳瑞麟認為，美股實際已進入熊市，未來只會反覆下跌，呼籲投資者保留現金。他指，美股轉跌的原因是由於銀根問題，目前美元倫敦銀行同業拆息(Libor)已升至2.8厘水平，高於10年期美國國債孳息率約2.71厘，反映機構投資者要以借貸進行投資的機會成本高，市場銀根趨緊，大型基金為股票清倉，並推跌股市。

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