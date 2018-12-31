【市前重點睇】圓匯高企110　CNH靠穩6.88

●美匯指數企96.3水平，港匯企7.83，離岸人民幣(CNH)靠穩6.88，圓匯高企110.2，歐元回至1.144，英鎊企1.27。金價續在1,280關爭持。布油企53.3美元，紐油企45.4美元。道指期貨升近200點。



●美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平進行了通話，並稱中美談判取得「重大進展」。



-中國外交部長王毅希望美方積極正面看待中國的發展進步，不要人為製造新的對手，更要避免自我預言的實現。



-中美兩國簽訂植物檢疫協議，為進口美國大米鋪好道路；分析師視為貿易談判前的善意姿態。



●美國聯邦政府部分停運的局面勢將持續到新年。特朗普揚言若無邊境牆經費，將完全關閉南部邊境。



●道指上周五(12月28日)高低波幅達400點，尾市略為回軟，收報23,062點，跌76點或0.33%；標指收報2,485點，跌3點或0.12%；納指收報6,584點，升5點或0.08%。 https://bit.ly/2QX2R08



-分析指，道指早前「報復式反撲」可能只是假象，須慎防出現熊市陷阱。 https://bit.ly/2LDzMRv



●港股ADR指數上周五收報25,535點，升57點。 https://bit.ly/2QbgfbA



●美國10年期國債孳息率上周五下跌4.84個點子，報2.7182厘。



●聯儲局主席鮑威爾周五(1月4日)將聯同以往兩任主席耶倫與伯南克一同出席經濟論壇，市場關注鮑威爾屆時的言論。



●紐約2月期油上周五收報每桶45.33美元，升0.72美元或1.61%；布蘭特2月期油收報每桶52.2美元，升4美仙或0.08%。 https://bit.ly/2AnDPNk



●紐約2月期金上周五收報每安士1,283美元，升1.9美元或0.1%，連升4日。 https://bit.ly/2GMKfew



●英國富時100指數上周五收報6,733點，升149點或2.27%；法國CAC指數收報4,678點，升80點或1.74%；德國DAX指數收報10,558點，升177點或1.71%。 https://bit.ly/2LG1OLX



●意大利兩院通過2019預算案，明年正式實施。 https://bit.ly/2AokUSy



●國際貨幣基金組織(IMF)表示，第3季度全球已知外匯存底中的人民幣佔有率降至1.8%；美元佔有率降至近5年低位。



●中國人大授權國務院提前下達部分2019年新增地方政府債務限額，其中，新增一般債務限額5,800億元人民幣，新增專項債務限額8,100億元，合計1.39萬億元。



●中國2019年7月起限制進口廢鋼鐵、銅廢碎料、鋁廢碎料等固體廢物。



●中國央行貨幣政策司司長孫國峰駁斥將近期措施解讀為大幅放鬆政策，稱貨幣政策依然保持穩健，但會更具針對性和靈活性。



●本周公開市場共有4,300億元人民幣逆回購到期，另有1,000億元國庫現金定存到期。經濟學家稱，1月資金面料相對寬鬆，能否降準存疑。



●中國銀保監公告稱，包括農村合作社和政策性銀行在內的銀行業金融機構將需要申請在異地經營的許可證，否則必須放棄這些業務。



●今年上市18隻新經濟股中，15隻破底，比例達83%。維信金科跌最多，較招股價累跌逾66%。 https://bit.ly/2s00ZVi



●渣打香港明年2月上調股票交易服務佣金。 https://bit.ly/2BNVKfZ



●車位價崩！有屋苑數月由高位直插逾4成，點解咁悲？ https://bit.ly/2rWO72m



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