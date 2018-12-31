同方康泰股東清華同方股權或變動

同方康泰(01312)公布，接獲間接持有公司少數權益的清華同方通知，其控股權可能變動。



清華同方(600100.SH)在上交所上市，其本身控股股東清華控股擬悉數出售所持股權予中國核工業建設集團資本控股，彼等為國資委控制的實體。有關建議出售仍受限於正式股份轉讓協議的簽署和中國境內相關審批機關(包括國資委)的多項審批。該等時間並不確定，因此，出售可能會或可能不會進行。



清華控股由中國的清華大學全資擁有，另清華同方間接持有THTF Energy-Saving Holdings Limited全部已發行股本，其直接持有公司約9.2%股權；及間接持有深圳市華融泰資產管理48%的非控股權益，其再間接持有公司約56.77%股權。據公司所取得的資料盡其所知所信，清華大學、清華控股或清華同方均並非公司控股股東的一致行動人士。



該集團指，一直與清華大學就醫藥產品合作多項研究計劃，以整合該大學之學術專業知識與集團的行業經驗。據所獲得資料，公司未有知悉由於清華同方股權的可能變動，而導致雙方合作會有所改變，或因而導致集團的業務發展、運作、管理、財務狀況或日後前景在整體上有任何重大不利影響。



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