全球併購顧問排行榜　高盛變陣拿下28%再奪冠

2018年全球併購交易額增長15%，達3.1萬億美元，未能突破2007年3.4萬億美元的歷史紀錄。至於全球併購顧問排行榜，高盛有望連續第2年成為併購顧問「狀元」；德意志銀行或跌出前10。



彭博截至12月28日數據顯示，通過拓展中小客戶和私募股權策略，估計高盛今年在全球交易中的佔有率將超過28%，高於2017年的26.4%，儘管交易平均金額自2015年以來有所下降，但參與的交易數量更多。



在全球洗牌中，歐洲同行在2018年大致保住地位，瑞信連續第2年位列第9。巴克萊續脫穎而出，超越美國銀行，其今年併購佔有率約17%，高於一年前的13%；參與的併購交易總額5,250億美元，按年增加50%。自從昔日摩根大通明星Jes Staley出任巴克萊CEO以來，巴克萊一直在積極擴張其投資銀行業務。



德意志銀行高管流失，業務萎縮，料將自2002年以來首次跌出前10。



分析預期，利率上升、政治動盪和股市震盪等因素下，2019年全球併購交易可能減緩。





－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：



https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機



http://bit.ly/2sLtGDm