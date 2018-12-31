【即市分析】港股上落市格局未變

東方產經專欄作家Handsome哥：過埋今日(周一)，2018年就告終。回望過去一年，在中美貿易陰霾之下，港股由「牛」轉「熊」，市場氣氛轉差，而今年末季就連強勢的美股亦見頂回落。展望未來一季，中美貿易關係、息口走向以及英國脫歐等因素料將困擾投資市場，環球市況波動將會延續。



今、明兩日A股休市，港股明日亦休市，相信本周市場仍會偏靜。恒指短線料仍會於25,300至26,200點之間窄幅徘徊，若然無貨在手，可待「北水」於周三復常後，市況出現較明顯方向再作部署。



板塊方面，可留意攻守兼備的高息公用股如中電控股(00002)、中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)。若然避險情緒繼續升溫，以及有更多迹象顯示美國聯儲局將放慢加息步伐，將帶動這些股份表現更上一層樓。

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