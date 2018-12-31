中國12月官方製造業PMI降至49.4　跌穿盛衰分界線

國家統計局公布，中國12月官方製造業採購經理指數(PMI)報49.4，為自2016年7月以來首次跌穿盛衰分界線；市場預期為50.0，前值為50.0。



從企業規模看，大型企業PMI為50.1，按月回落0.5個百分點；中、小型企業PMI為48.4和48.6，分別按月下降0.7和0.6個百分點，均續企盛衰分界線以下。



統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2018年製造業PMI均值為50.9，表明全年製造業總體保持增長。近期國際貿易摩擦加劇、全球經濟增長放緩等多重因素影響，中國製造業發展環境穩中有變，12月製造業PMI景氣度有所減弱。



12月製造業PMI主要特點包括：

1、市場需求下行壓力加大。新訂單指數為49.7，按月下降0.7個百分點，生產經營活動預期指數為52.7，按月回落1.5個百分點，均為年內低位。



2、外部環境變數較多，內部需求放緩。新出口訂單指數和進口指數分別為46.6和45.9，按月下降0.4和1.2個百分點，均持續位於盛衰分界線以下。



3、國際大宗商品價格大幅波動，價格指數持續回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為年內低點，分別為44.8和43.3，按月下降5.5和3.1個百分點。



雖然製造業PMI回落，但生產繼續保持增長，企業成本壓力有所緩解。12月生產指數為50.8，繼續處於擴張區間。反映原材料成本高和物流成本高的企業比重為37.3和28.6，分別按月下降2.0和0.4個百分點，均為近期低點。



至於12月官方非製造業PMI為53.8，按月上升0.4個百分點，擴張步伐有所加快，預期為53.2。



12月綜合PMI產出指數為52.6，按月小幅回落0.2個百分點，繼續位於景氣區間，表明中國企業生產經營活動總體延續擴張態勢。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

