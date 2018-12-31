【即市分析】2018年藍籌之「最」　2019年會點走？

眨眼一年即將過去，回顧2018年，截至9:25，六隻藍籌之「最」，升幅最大的3隻股份分別為華潤置地(01109)、申洲國際(02313)及香港中華煤氣(00003)，累升幅度介乎16至33%；而跌幅最大的三隻股份則分別為瑞聲科技(02018)、吉利汽車(00175)及中國生物製藥(01177)，累跌幅度介乎44至67%(見附表)。



鑑於次季以來中美貿易關係趨緊張，內地政策由去槓桿變成穩槓桿，最近關於部分城市放鬆內房調控的消息更不絕於耳，財務實力較強的國資背景內房股，成功吸引資金停泊。華潤置地(01109)股價今年以來累升逾三成，成為藍籌升幅之最。由於展望明年內地經濟發展十分艱難，當局更要保住內房產業，確保不會發生債災，以致引發系統性金融風險，故預期明年潤地可以保持跑贏大市的表現。



至於三隻累跌幅度最大的藍籌，大概反映出今年表現最差的三大板塊，就是手機設備股、汽車股及醫藥股。先講手機設備股，年初包括瑞聲科技的股價持續出現高溢價，加上其後市況逆轉，這類高溢價股便成為沽空目標，連跌三季股價仍低處未算低。末季美國蘋果公司股價亦在業績展望轉差之下而走低，在全球手機行業銷售前景不明朗之下，板塊估值仍有下調壓力，料至少明年上半年仍須繼續尋底之旅。



汽車股方面，內地汽車市場持續多年增長之後，今年隨經濟景氣轉變，銷售僅屬平穩。加之，中美貿易戰下，市場開放意味本地車企競爭加大，亦成為大戶沽售的理由。吉利作為行業龍頭，股價表現充分反映利淡因素。預計明年行業挑戰仍大，板槐表現仍以整固為主，建議待明年下半年再作檢視。



醫藥股板塊受行業政策改變而由盛轉衰，今年末季股價現洗倉潮。由於大戶剛剛才進行減倉，相信今年首季板塊仍然冇運行，須有待明年首季尾或次季初公布最新經營數據後，評估業務受政策轉變的影響，再作部署為宜。

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