【即市分析】新股市場挑戰大　港交所閉翳？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：早前香港交易所(00388)回顧2018年的工作取得多項成果，包括創紀錄的首三季業績、新高成交額，以及重上IPO集資額全球榜首。港交所營運數據出眾，但另一邊廂，今年港股二級市場的表現卻差強人意，尤其是半新股更是慘不忍睹。



資料顯示，科技股上市熱潮推動下，今年香港IPO交易價值已達到357億美元，領先於紐交所。不過，融資額不低於1億美元的公司在上市第1個月中平均下跌6.2%，創2008年以來最差的回報表現。



截至12月28日止，今年十大集資額新股中，已有7隻跌穿招股價(見附表)。其中5月份上市的平安好醫生(01833)及9月份上市的美團點評(03690)分別較其潛水49%及36%，為年內表現最差半新股的股份之一。廣為投資者熟悉的小米集團(01810)及百濟神州(06160)現價亦各較招股價低逾兩成，意味若然投資者抽到新股而持股至今，帳面上仍錄得虧損。



今年3月上市的「天仁茗茶」經營商賓仕(01705)，首日掛牌已飆高至3.98元收市，較招股價1元高近3倍，每手帳面賺1.1萬元，成為今年的新股賺錢王，惜現價已低於招股價。



希瑪眼科(03309)及毛記葵涌(01716)分別首掛當日亦較上市價高出76%及4.3倍，現價仍處於招股價之上。



至今表現較為好的半新股，有山東黃金(01787)。受惠末季金價回穩，其股價上市後累升31%。「集資王」中國鐵塔(00788)在5G概念下炒高，現價較招股價高13%，兩者為今年十大集資額新股表現最好的個股。



隨着今年4月港交所發布IPO新規，允許同股不同權結構公司上市，更吸引一批「有名有氣」的新經濟半新股來港上市，但上市表現卻差強人意。市場分析認為，除市況欠佳影響外，更大原因在於融資估值過高。



經過今年一役，相信不少投資者對新股市場存有一定戒心。展望2019年全球經濟不景，二級市場沽壓大，新股市場要更上層樓，挑戰甚大。港交所的股價表現，自然亦難以樂觀！

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