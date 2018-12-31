差估署：11月私宅售價指數連挫4個月

香港住宅樓價繼續滑落。差餉物業估價署最新數據顯示，今年11月份，私人住宅售價指數報366.3點，按月大幅下跌3.5%，連挫4個月，累挫7.2%；為今年2月後最低。



月內，中小型單位樓價跌幅較大。實用面積1,075方呎及以下中小型住宅的售價指數報369.1點，按月再跌約3.58%。而實用面積1,075方呎以上大型住宅單位售價指數報312.6點，按月下調約1.79%。



今年首11個月私宅售價指數仍升3.86%，較2017年同期12.94%升幅，低9.08個百分點。



另外，11月份租金指數報195.9點，按月跌約0.76%，連升9個月斷纜。而今年首11個月仍增長約4.48%，較2017年同期的升幅7.83%，低約3.35個百分點。



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