鄺民彬：內房股或迎來轉機

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬表示，目前外圍不明朗因素仍然較多，除美國政府可能長時間停擺外，英國國會亦將於1月表決脫歐協議，繼續帶來不穩定因素。



此外，日股亦由高位調整近20%，加上多國央行亦將收緊貨幣政策，料投資市場難言見底。港股方面，由於觀望氣氛濃厚，加上受制於A股表現，料短線續於現水平上落。



中央經濟工作會議並沒有特別創新內容，但貨幣政策方面則棄用「中性」一詞，釋放出或將進一步寬鬆的信號。同時，明年將推動「更大規模減稅、更明顯降費」，或有利於提升消費意欲，對近期滑落的零售銷售或可起回穩作用。



雖然中央對房地產政策的基調未改，重申並堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位。不過，若房地產市場持續不振，將引起不良的連鎖反應，加上近期個別城市陸續出現放鬆調控信號，料內房政策或轉向的機會仍然較高，行業前景不宜過分悲觀。



此外，國家統計局公布，11月中國模以上工業企業實現利潤總額為5,947.5億元人民幣，按年減少1.8%，更是近三年以來首次錄得同比負增長。事實上，今年規模以上工業企業利潤增速持續回落，由上半年的累計增17.2%回落至首十一個月的11.8%，反映企業盈利能力持續受壓。



除經濟基本面欠佳外，A股的投資氣氛亦欠奉，上海市場的交投量由11月的平均每日逾1,500億元人民幣，進一步回落至近期的約1,100億元人民幣，加上1月的A股限售股解禁亦為近期新高，料將繼續限制A股表現。



(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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