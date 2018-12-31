【瑞通推介】中石化終止9連跌　購證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美元首上周六(29日)通電話，美國總統特朗普稱，與中國的貿易協商進展良好。不過，投資者繼續觀望美國政府停擺，聯儲局和特朗普關係等不明朗因素。



道指上周五(28日)好淡爭持，高低波幅達400點，收報23,062點，跌76點或0.33%；全周計，累升約2.75%。



恒指於2018年最後一個交易日升約300點，即市留意10天線(約25,800點)阻力。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾110萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,100萬元，反映較多投資者看淡後市。



國家藥監局發布通知，加強藥品集中採購和使用試點期間藥品監管。石藥集團近期連日獲主席蔡東晨於場內增持。股份上周五升4.6%，為當日表現最佳藍籌。周一(31日)好淡爭持，暫守11元水平。即市向上阻力留意10天線(約11.43元)。約30萬元於上周五淨流出其好倉，5日累計則淨流入逾140萬元。



碧桂園公布與多家銀行及金融機構簽署融資協議，另有傳內地多個城市放寬樓市調控措施，鬆綁限購。股份上周五微升終止4連跌，周一早段繼續靠穩，重返9元水平之上，一度收復50天線，下一反彈阻力參考約9.25元的10天線。其好倉上周五錄約10萬元淨流入，5日累計淨流入近20萬元。



據報中國石油化工旗下子公司高層因原油期貨合約交易錄虧損，或令集團面臨重大帳面庫存減值。周一早段中石化股價回升近4%，一度高見5.67元，9日跌勢告終。大行關注集團內部風險管理，並憂慮全年業績及派息將受影響。其好倉上周五錄逾300萬元淨流入，5日累計淨流入逾370萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(15767)，行使價27,300點，2019年6月到期，實際槓桿8.6倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24800點，2019年3月到期，實際槓桿10.9倍。



中石化價外、中短期購證(14729)，行使價6.88元，2019年4月到期，實際槓桿9.1倍。



石藥輕微價外、中年期購證(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿3倍。



碧桂園輕微價外、中短期購證(15725)，行使價10.79元，2019年6月到期，實際槓桿4.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(57652)，收回價25,210點，槓桿比率35.8倍。N類熊證(62894)，收回價及行使價26,400點，槓桿比率36.8倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率15.8倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率15倍。



碧桂園牛證(62282)，收回價8.31元，槓桿比率5.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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