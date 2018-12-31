【高盛推介】捕捉恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：周一(12月31日)為港股今年最後一個交易日並只有半日市，恒指早段靠穩。



細觀第4季表現，可見恒指從季初27,000點水平回吐，至10月底跌穿24,000點後開始反彈，並於12月初重上27,000點，惟表現未能維持再度回吐。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五(12月28日)牛證及熊證繼續皆有資金部署，但流入的資金進一步減少。當中牛證只錄得約280萬港元資金流入，而熊證則錄得約760萬元資金流入。



基於周一只有半日市，並於周二(1月1日)將休市。因此投資者如計劃部署，宜多加留意。



牛證方面，即市操作可留意周一新上市的恒指牛證(59453)，收回價25,458點，行使價25,358點，換股比率10,000，槓桿比率66.0倍。以及可留意收回價稍遠一點，介乎25,150至25,250點的牛證(57192)及牛證(57451)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。



牛證57192，收回價25,208點，行使價25,108點，換股比率10,000，槓桿比率41.5倍。牛證57451，收回價25,158點，行使價25,058點，換股比率10,000，槓桿比率39.0倍。



熊證方面，即市操作可留意收回價在26,050至26,200點附近的產品。當中可留意熊證(59274)、熊證(59027)及熊證(58860)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



熊證59274，收回價26,068點，行使價26,168點，換股比率10,000，槓桿比率56.0倍。熊證59027，收回價26,109點，行使價26,209點，換股比率10,000，槓桿比率53.6倍。熊證58860，收回價26,208點，行使價26,308點，換股比率10,000，槓桿比率44.4倍。



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