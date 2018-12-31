【高盛推介】騰訊靠穩　購沽證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(28日)重上310元，周一(31日)早段繼續靠穩，早上開市持平後隨即上升。



該股從今年第4季初，由320元水平開始接連下跌，更於10月底創全年低位見251.4元，及後開始反彈，至11月底開始企穩300元之上，但至現時仍未能重上季初水平。



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觀察上周個股認股證資金流向，可見流入及流出騰訊認購證的資金較之前少，當中上周四錄得約260萬元資金流出，而上周五則錄得約290萬元資金流入。而認沽證於上周四錄得約1,680萬元資金流入，上周五則錄得約40萬元資金流出。



投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約兩個月的騰訊購證(15450)，行使價329元，2019年2月19日到期，實際槓桿11.2倍，為現價至330元間行使價、1個月期以上產品中，低街貨兼槓桿最高的選擇之一。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約6%，年期約3個月的騰訊沽證(28354)，行使價293.68元，2019年3月22日到期，實際槓桿7.4倍，為行使價285至310元間、兩個月期以上、換股比率100兌1產品中，高槓桿兼低街貨的選擇之一。



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