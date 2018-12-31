【即市分析】2019年　騰訊踏上新起點？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：今年是2018年最後一個交易日，年內股價一度累跌高達47%的股王騰訊控股(00700)，現價報315.6元，如無意外總算是守得住300元樓上收爐。展望2019年，騰訊股價可否踏上新起點？



回顧2018年，圍繞騰訊股價的利淡因素，先有其南非大股東大手減持，一批接貨的對沖基金瘋狂沽空；再有內地暫停網絡遊戲審批，影響其一瓣主要業務收入的前景；還有在中美貿易戰下，中、港股市氣氛持續轉差，作為重磅股的騰訊，自然難逃一跌。



展望2019年，南非大股東已承諾3年內不再減持，按道理來年暫未有大股東再大手減持之虞，班沽空騰訊的對沖基金平淡倉過後，相信冇咁快可以搵到大批貨源再興風作浪。其次是，最近有關於內地研究恢復網絡遊戲審批的消息出現，按理應該不會拖得太久。但當然，恢復後審批條件可能會比以前苛刻，不過作為龍頭企業，騰訊應有條件爭取符合審批，故點睇恢復審批都可為業務去除一項不明朗因素，有利支持股價。



最後，來年內地將在上海設立科創板，意味將中概新經濟股將回歸「主場」，騰訊作為行業龍頭，不容過分看淡。故整體而言，不建議再對騰訊股價持過分悲觀的看法，料股價可以反覆靠穩，未來一季主要波幅料介乎290至340元。

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