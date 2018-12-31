【fb直播】黃偉豪同你直擊2018港股收爐！

侵侵又發功，聲稱中美貿易商談取得重大進展，帶動港股除夕(31日)一度彈逾400點，今年恒指會收喺邊？呢股升勢又可唔可以延續到明年？



2018年表現最好、最差藍籌又會係邊幾隻？喺2019年又無機會繼續冧莊，又或者鯉魚翻身？《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪，同大家直擊2018年港股收爐！兼逐一分析今年明星藍籌，仲俾埋2019年貼士，歡迎網民加入討論及發問！



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