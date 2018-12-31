人民幣Hibor：隔夜息1.72厘 CNH高見6.874
2018年12月31日 11:52
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿兩厘水平，跌至1.72633厘，1星期拆息跌至2.79厘，2星期至6個月拆息報3至3.67厘，12個月期拆息跌至3.83067厘。
31/12/2018
隔夜 1.72633厘
1星期 2.79533厘
2星期 3.00200厘
1個月 3.28900厘
2個月 3.41567厘
3個月 3.58233厘
6個月 3.67967厘
12個月 3.83067厘
28/12/2018
隔夜 2.43633厘
1星期 2.80333厘
2星期 2.98567厘
1個月 3.21967厘
2個月 3.34667厘
3個月 3.52400厘
6個月 3.63033厘
12個月 3.83533厘
亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8746至6.8874上落，最新報6.8815。
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