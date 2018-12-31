人民幣Hibor：隔夜息1.72厘　CNH高見6.874

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿兩厘水平，跌至1.72633厘，1星期拆息跌至2.79厘，2星期至6個月拆息報3至3.67厘，12個月期拆息跌至3.83067厘。



31/12/2018

隔夜 1.72633厘

1星期 2.79533厘

2星期 3.00200厘

1個月 3.28900厘

2個月 3.41567厘

3個月 3.58233厘

6個月 3.67967厘

12個月 3.83067厘



28/12/2018

隔夜 2.43633厘

1星期 2.80333厘

2星期 2.98567厘

1個月 3.21967厘

2個月 3.34667厘

3個月 3.52400厘

6個月 3.63033厘

12個月 3.83533厘



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8746至6.8874上落，最新報6.8815。



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