【瑞銀推介】騰訊300港元有支持　留意購沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事林嘉麗：內地已重啟遊戲審批，並批出80款網絡遊戲版號，雖騰訊控股不在該批名單當中，但有分析對該公司2019年獲得審批樂觀，而預期下次發布審批為2019年1月底至2月初，為其股價的催化劑。



該股近日於100天線位置上落，並於300港元有不俗的支持。而認股證資金方面，看淡的資金明顯減少，如投資者看好，可留意認購證(13155)，行使價330.2港元，2019年3月到期，有效槓桿約8.0倍。



相反，如投資者看淡，可留意認沽證(13170)，行使價280.68元，2019年3月到期，有效槓桿約8.2倍。



牛熊證部署：

騰訊牛證(59143)，收回價300.8元，2019年4月到期，有效槓桿約15倍。



騰訊熊證(67841)，收回價324.8元，2019年3月到期，有效槓桿約25倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事林嘉麗發出。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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