【市後重點睇】港元隔夜拆息飆至4.6厘！07年來高位

●亞洲市，美匯指數升至96.4水平；圓匯報110.4；歐元兌美元報1.143；英鎊報1.268。港匯報7.831。離岸人民幣(CNH)在6.87水平。金價報1,278美元，布油升上53.7美元，紐油企45.8美元。



●港股收爐，恒生指數全日收報25,845點，升341點或1.34%；全年累挫4,073點或13.6%。http://bit.ly/2s0gaOb

-異動股︰傳已簽22億歐元貸款支持收購，安踏升1.5%。http://bit.ly/2AmrpW3



●【即市分析】

-2018年藍籌之「最」，2019年會點走？http://bit.ly/2EYhBp6

-新股市場挑戰大，港交所閉翳？http://bit.ly/2LFYwsh

-港股上落市格局未變。http://bit.ly/2QeUVC6



●亞洲股市：日韓休市，澳股反覆向下。http://bit.ly/2EXZrTt



●中國12月官方製造業PMI降至49.4，跌穿盛衰分界線。http://bit.ly/2BTJri6



●香港經濟下行壓力大，政府明年或採「逆周期」措施。http://bit.ly/2CIyX77



●差估署：11月私宅售價指數連挫4個月。http://bit.ly/2CGemQF

-差估署：港島區細單位跌勢最勁。http://bit.ly/2CHqroW

-差估署：11月私宅租金指數升勢終「斷纜」。http://bit.ly/2AnfKGd



●全球併購顧問排行榜，高盛變陣拿下28%再奪冠。http://bit.ly/2RjYE60



●中國經濟︰雄安新區進入大規模建設階段。http://bit.ly/2StH4cW



●科技商機：保時捷純電超跑70萬入場。http://bit.ly/2LG1qNH



●人民幣Hibor：隔夜息1.72厘，CNH高見6.874。http://bit.ly/2EYLfd5



●港元拆息︰隔夜息飆至4.6厘，創07年10月以來新高。http://bit.ly/2RoutdQ



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其他精彩新聞：美股慎防熊市陷阱

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