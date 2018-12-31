樓價UPDATES：SSD刑滿貨減價促銷

長沙灣青薈開售逾3年，首批單位陸續SSD刑滿，續錄成交。中層戶原業主減價100萬港元易手，減幅達15%，單位3年升值13%。



香港區

●上環永生大廈低層B室，實用面積412方呎，兩房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租44元。



●西灣河嘉亨灣5座中層D室，實用面積675方呎，三房間隔，享海景，以月租約3.15萬元成交，實用呎租46.7元。



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九龍區

●九龍灣德福花園F座低層2室，實用面積538方呎，兩房間隔，原叫價830萬元，累減110萬，至720萬元成交，實用呎價13,383元。



●長沙灣青薈中層A室，實用面積341方呎，兩房間隔，上月開價680萬元，現累減100萬元，獲用家以580萬元承接，實用呎價17,009元。



●長沙灣碧海藍天2座低層C室，實用面積494方呎，兩房間隔，原叫價798萬元，業主及後減至775萬元放售，買家見單位低於市價，即使無樓睇下仍堅決買入，實用呎價15,688元。



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新界區

●上水中心5座高層F室，實用面積361方呎，兩房間隔，原放租1.28萬元，獲一組家庭客以預繳1年租金下，獲減至1.2萬元承租，減幅逾6%，實用呎租33.2元。



●青衣灝景灣8座低層B室，實用面積499方呎，兩房間隔，享海景。原叫價946萬元，經議價後單位累減108萬元或約11.4%，最終以838萬元沽出，實用呎價16,794元。



●馬鞍山中心3座高層F室，實用面積381方呎，兩房間隔，原開價580萬元，議價後以560萬元易手，實用呎價14,698元。



●粉嶺名都4座中層A室，實用面積399方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價12,531元。



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