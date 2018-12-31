樓價續跌：湯文亮估不會有小陽春

紀惠集團行政總裁湯文亮表示，11月份差餉物業估價署私人住宅售價指數，比高峰期下跌了7.2%，如果12月再挫超過3.9%，全年樓價則變成下跌。



與另一反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)不同，該數據在12月底比高峰期下跌約6.5%，全年還有5.6%升幅。但今年下半年以來，市場劈價之聲不絕，樓市已明顯向下調整，而差估署指數概括比較全面，可信程度較高。



他估計，樓市相信還要跌多一段時間，由於近期新盤吸盡市場購買力，理論上春節後不會有小陽春，除非有地產商願意大幅減價，結果會做成樓價繼續下跌。



他預期，2019年第1季樓市仍然會向下調整，幅度大約7至8%，第2季會有些微反彈，但到第3、4季仍會向下，跌幅料約10%。由於第2季反彈，明年全年樓價料挫約15%。



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