樓價續跌：代理料12月跌幅收窄　來季或續回落5%

對於差估署最新公布數據，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，截至今年11月份私人住宅售價指數報366.3點，較10月份的379.6點按月再挫3.5%，為繼2008年11月之後，120個月(即10年)以來錄得的最大單月跌幅。



他又預期，12月份樓價仍會下跌，惟跌幅料較11月份會有所收窄。預期若12月份再跌逾2%，則2018年樓價由7月份的歷史高位將累跌約9%，而全年最終升幅料只有不足2%。至於2019年首季，樓價料持續受壓，料全季有機會再回落5%，而次季若中美貿易戰沒有進一步惡化下，屆時樓價料可漸漸回穩橫行。



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