聯交所股權變動資料顯示，丘鈦科技(01478)於12月28日獲何寧寧增持59萬股，最新持股數目約7.52億股。



廣汽集團(02238)於12月26日獲貝萊德增持8萬股，最新持股數目約2.16億股。



中金公司(03908)於12月24日獲摩根大通增持18萬股，最新持股數目約1.03億股。



敏實集團(00425)於12月24日獲摩根大通增持212萬股，最新持股數目5,781萬股。



華電福新(00816)於12月24日獲中國再保險(01508)增持368萬股，最新持股數目約6.45億股。



路勁(01098)於12月27日獲惠記集團(00610)增持16萬股，最新持股數目約3.2億股。



中國宏泰發展(06166)於12月28日獲Profit East Ltd增持87萬股，最新持股數目約11.95億股。



元亨燃氣(00332)於12月24日獲Champion Ever Ltd增持160萬股，最新持股數目約29.87億股。



天寶集團(01979)於12月21日獲FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC增持242萬股，最新持股數目6,194萬股。



天彩控股(03882)於12月27日獲吳勇謀增持19萬股，最新持股數目5,383萬股。



常茂生物(00954)於12月28日獲芮新生增持5萬股，最新持股數目267萬股。



朗詩綠色集團(00106)於12月21日獲田明增持41萬股，最新持股數目約31.24億股。



永勝醫療(01612)於12月27日及28日獲蔡文成合共增持20萬股，最新持股數目約3.84億股。



泰加保險(06161)於12月27日及28日獲趙新庭合共增持20萬股，最新持股數目5,712萬股。



渝太地產(00075)於12月24日、27日及28日獲張松橋合共增持77萬股，最新持股數目約1.34億股。



維信金科(02003)於12月24日及27日獲馬廷雄合共增持14萬股，最新持股數目約1.81億股。



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同程藝龍(00780)於12月24日被摩根大通減持646萬股，最新持股數目約1.01億股。



藥明康德(02359)於12月24日被摩根大通減持17萬股，最新持股數目916萬股。



廣深鐵路股份(00525)於12月27日被貝萊德減持351萬股，最新持股數目約2.25億股。



西王特鋼(01266)於12月27日被孫新虎減持11萬股，最新持股數目210萬股。

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