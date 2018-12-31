樓價UPDATES：帝柏海灣狠劈350萬元易手

樓市跌勢持續，奧運站帝柏海灣一個三房單位，累減350萬港元後才售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西營盤麗恩閣低層C室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，原叫價1,320萬元，放盤近半年，最終累減200萬元，以1,120萬元易手，實用呎價16,279元。



●西半山百合苑中層A室，實用面積551方呎，兩房間隔，以26,500元租出，實用呎租48元。



●鴨脷洲海怡半島1座中層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，約808萬元成交，實用呎價15,188元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●西南九龍匯璽1B座低層D室，實用面積270方呎，開放式間隔，獲外區租客以1.4萬元承租，實用呎租52元。



●奧運站帝柏海灣2座高層C室，實用面積794方呎，三房連套房及儲物房間隔，最初開價2,200萬元，終以1,850萬元成交，實用呎價23,300元。



●奧運站凱帆軒1座中高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，以2.1萬元租出，實用呎租約43.6元。



●啟德嘉匯9座低層D室，實用面積348方呎，屬一房間隔，月租1.3萬元，實用呎租約37.4元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●大圍名城2期盛薈3座低層SA室，實用面積741方呎，三房連套房間隔，以1,030萬元沽出，實用呎價13,900元。



●沙田中心H座(廣寧大廈)中層F室，實用面積297方呎，兩房間隔，以14,000元租出，實用呎租47.1元。



●馬鞍山新港城A座中層04室，實用面積568方呎，三房間隔，以739萬元易手，實用呎價13,011元。



●青衣曉峰園2座頂層兩房單位，實用面積558方呎，連天台，今年6月放盤叫價900萬元，減至750萬元才獲承接，累減150萬元，實用呎價13,441元。



●東涌藍天海岸1座中層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，以625萬元成交，實用呎價12,887元。



●天水圍居屋天富苑B座中層1室，實用面積650方呎，三房間隔，未補地價，第二市場成交價448萬元，實用呎價6,892元。



●屯門珀御高層D室，實用面積476方呎，兩房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租為33.6元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/