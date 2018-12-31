脫歐陰霾拖累英股轉跌　法股續升

英國脫歐陰霾未除，打擊投資者信心，富時100指數早段轉跌0.14%，報6,724點；法國CAC指數續升0.47%，報4,700點。另方面，美股道指期貨最新升194點，報23,229點。



英國國際貿易大臣霍理林表示，如果議會在下個月否決了脫歐協議，有一半機會中止脫歐計劃。該國首相文翠珊較早前曾承認，脫歐協議有可能遭議會否決；並決定延後至2019年1月中對議案進行表決。



板塊方面，奢侈品股表現靠穩，Gucci母公司開雲集團(Kering)股價升1.86%；Hermes升1.09%。



個股方面，保安服務供應商G4S股價升4.57%；此前該公司於阿布扎比的部分業務獲Transguard Group收購。





【16:04】美國總統特朗普早前在社交網站上稱，與中方的貿易談判進度良好，美股道指期貨最新升215點，歐洲股市同樣向好，英國富時100指高開0.2%，報6,747點；法國CAC指數高開0.57%，報4,705點。



投資者需注意，元旦前夕，德國及意大利股市今日(31日)休市一天，英法股為半日市。



意大利議會通過了2019年的財政預算案，預算案危機暫告一段落。該國副總理薩爾維尼亦表示，不認為政府將在未來數月面臨任何危險。



較早前，意大利政府下調了未來數年的預算赤字目標，以符合歐盟規定；但有意見認為政府向歐盟讓步違反了競選時的承諾，其後更傳出財長特里亞打算辭職，惟他否認有關傳聞。

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