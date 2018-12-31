專家樓評：貿戰左右明年工商舖市況

2018可說是風起雲湧的一年，國際時局瞬息萬變，環球各國政經發展亦叫人難以捉摸，而今年本港的工商舖市道，則猶如四季轉變，經歷了高低起伏。



今年第一季，工商舖市道猶如春天回暖轉旺，受惠於多個工商拆售項目，今年首季工商舖錄得逾2,500宗成交，創近5年來單季新高水平；而上半年工商舖成交共錄得逾5,300宗，較去年同期增長超過兩成，對代理們而言，的確是大豐收的上半年。



然而踏入第三季，中美易戰掀開序幕，在外圍不明朗因素增加的情況下，加上香港銀行亦開始加息，對投資者或多或少構成一定的心理影響，工商舖市場亦恍如進入秋季，成交量開始放緩，今年第三季工商舖錄得近2,300宗成交，較第二季下跌逾一成半；隨著中美貿戰越演越烈，第四季工商舖市況猶如進入冬季，十月份的成交宗數更跌至516宗，較今年最多成交宗數的二月份，下跌接近一半。



展望2019年工商舖市場的前景，極視乎貿易戰的發展，如中美兩國關係緩和，將有助加強投資者入市的信心。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth