華爾街名嘴：美股已陷熊　中美貿戰和解恐更難阻冧市

外國傳媒報道，美國華爾街著名分析員、今年1月預警虛擬貨幣「一哥」比特幣要暴瀉八成，結果言中的金融機構Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar最新警告，相信美股近日大幅波動是「熊市」的證據。



他表示，最近美股出現「怪獸式」大幅反彈並不代表牛市持續，因牛市走勢是較有條理的，不會無故出現「巨震」。他說：「我們是處於熊市，它不會在數個月內就完結，尤其是今次牛市已歷時十年。」



不過，他指出，由於美股已處於「超賣」狀態，往績預示有反彈空間，故預期今次反彈浪將持續至2019年1月。然而，他預計，美國經濟難免陷入衰退，原因是聯儲局政策，歷年當局收水時，經濟也會陷入典型衰退，今次很難幸免。



他又質疑市場人士認為，中美貿易戰一旦「和解」，股市及經濟會好轉的言論，他警告：「一旦如此，這是否意味着聯儲局能在2019年加息兩次呢？答案是會！因為聯儲局是倚賴經濟數據。」

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/