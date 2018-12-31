近10年最少！十大屋苑全年成交2088宗　按年縮11%

2018年二手住宅買賣氣氛減弱，中原指出，十大屋苑全年成交共錄約2,088宗，相比去年2,345宗，按年跌約11%，創近10年新低。以屋苑計，只有鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園兩個屋苑交投上升，其餘全線下挫，當中以東涌映灣園跌33.9%最多，全年成交約152宗。



至於樓價走勢互異，有半數屋苑平價呎價報升，當中以黃埔花園升6.9%至16,864元最顯著，其次是荔枝角美孚新邨呎價約13,274元，按年升約4.3%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市先升後回，上半年發展商高價投地，帶動二手樓價屢創新高，加上新盤熱賣，樓市氣氛熾熱；下半年負面消息較多，政府新房策令樓市即時降溫，加上中美貿易戰全面爆發，投資氣氛轉差，二手成交量急跌，市場觀望氣氛濃厚。

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