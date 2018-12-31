林嘉麒：睇好基建板塊　騰訊等科網股或有追捧

展望明年，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，港股上半年有機會下試22,000點附近水平，原因之一是美股跌勢恐怕未完，引發避險情緒進一步升溫，但屆時應該見底，因為市盈率會處於歷史低位，政府可望有更多措施刺激經濟，因此展望全年市況不會像2018年高位暴跌般差，有機會撈底，不用太過灰心。



他認為，避險資產暫時最好是黃金，其實投資者的選擇不多，因為虛擬貨幣問題重重，原油等受宏觀經濟左右的商品前景亦不容樂觀；至於債券，就算企業不會大舉違約，但息口持續上升，對其一樣有負面影響。



他又謂，港股2019年應以基建股「做膽」，而由於科技發展不會因為經濟增長放緩而停下來，包括騰訊控股(00700)等的主要科網股，2019年「跌多浸」後或有資金重新追捧。

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