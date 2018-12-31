魔鬼在細節！若目前股市不是熊市　會是甚麼？

外國傳媒報道，相信近期投資者的熱話之一是美股極速暴跌、及後又極速反彈，相信已陷入熊市。不過，若仔細地看，美股真的已陷入熊市嗎？或許答案不是熊市或牛市那麼簡單，而是「殭屍市」！即後市可能會步入不冷不熱的狀態，像殭屍般跳來跳去的「上落市」。



數據顯示，2018年12月26日的標指即市低位為2,346.58點，較今年9月20日的收市高位2,930.75點，其實僅累跌19.93%，差不足2點，即要跌到2,344.6點，才符合高位累挫20%的熊市定義，當日標指收市更沒有累挫兩成。因此，技術上，美股根本未到熊市。



根據研究機構Bespoke Investment Group的往績顯示，自1945年以來，美股有6次由高位累挫19%，而未到20%的例子，當中，由高位到低位的最短日數為45日，最長則為531日，平均161日。今次由9月到截至上周五(12月28日)為99日。



換句話說，美股後市更有可能是在2,346點至2,930點的大型區間上落，除非跌穿2,344.6點，否則難言熊市已來臨。

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