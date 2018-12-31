羅家聰：明年風險資產跌最多　睇好黃金

交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰預期，之前升得多的風險資產會跌得多，香港股市和樓市都會在2019年下跌，宜避開。美國國債價格亦未必可上升，看好則首選黃金和非美元貨幣。



他預期黃金可於每安士1,400至1,500美元之間徘徊，即較現價有至少9%升幅。而美元偏軟，可帶動歐元匯價穩定地升，近期跌過龍的英鎊、以及未反映金價升勢的澳元，預期博升的值博率較高。



至於看淡的股樓，他料恒指上半年走勢較淡，年初極其量反彈至27,000點之後，有可能下試甚或跌穿20,000點，然後下半年在兩萬點附近整固做底位。至於香港樓市通常不會一年就跌完，有機會全年再跌約一成。在股樓皆跌下，通脹有機會紓緩，即使投資者持有現金也不會大幅輸通脹。

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