陳健豪：日圓成避險貨幣　明年繼續升

圓匯今年表現省鏡，艾德證券期貨董事總經理陳健豪預計，2019年日圓會繼續偏強，兌美元可升見108。而到114.5至115才會見阻力位。他解釋，環球經濟不穩，如中美貿易戰、英國於3月脫歐以及歐洲的政治、經濟動盪，都令日圓成為來的避險貨幣。



他續指，日圓強勢的另一原因，亦由於同為避險工具的黃金、美債「唔爭氣」，令投資者選擇買入日圓。



另方面，2019年1月1日是歐元面世20周年，過去20年曾低見0.82水平，高位則約1.6，近日徘徊1.14水平，仍算弱勢。他估計歐元未必轉強，因意、法經濟欠佳及右翼主意抬頭，都會拖垮貨幣表現。他又指，面對環球經濟衰退的可能，以及在英鎊及歐元持續轉弱的情況下，美元於2019年將會保持平穩。

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