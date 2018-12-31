基金之神：現時買股須三思　原因係...

外國傳媒報道，投資年資已逾60年、現年89歲、有「基金之神」之稱的領航基金(Vanguard Group)創辦人博格爾(Jack Bogle)最新表示，若投資者認為目前是安全的買股時機，就必須三思了！他警告，過去幾年，指數基金投資者可靠地在股市出現調整時撈底，推高了增長股的估值及標指，惟此情此景現時很可能不再發生了。



他稱，目前全球主權及企業債務巨大、貿易衝突明顯，以及英國脫歐仍不明朗，全部事情都會非常擾亂環球貿易體系，再加上12月美股異常波動，「這真的是時候衡量可承受風險的程度，不要隨便在市場上買賣，這是愚蠢的策略。」



他指出，過去愈來愈多人選擇投資指數基金，令主動型基金的投資者減少，為金融市場埋下爆煲的伏筆，因「羊群效應」會令升市時愈多人買，令股市升凸，跌市時就愈多人賣，形成異常波動。他說：「當每個人都買入指數，由於資金只集中流入指數成分股，將令市場上的個股乾涸，沒有活躍投資者為個股定價。如果股市上有75%股份左右是不具效率，這就很危險，一旦崩潰，投資者難以套現。」



他建議，若投資者目前的投資比例是70%股票；30%債券的話，不妨將比例變為60%股票；40%債券。如果想買樓，必須準備更充足的首期，避免巨額負債，因要衡量一旦在淡市下需要套現會否容易。當然，如果是長線作退休部署的投資者，就可以繼續定期投資，毋須過度擔心。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/