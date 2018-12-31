樓價UPDATES：錦綉租務平穩　本月錄10成交

元朗錦綉花園二手交投淡靜，但租務表現則平穩，12月錄得約10宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●跑馬地旭逸閣高層B室一房戶，實用面積約308方呎，外望可享馬場景觀。單位原叫租18,000元，經議價後減租1,000元，以17,000元租出，實用呎租約55元。



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九龍區



●奧運站帝柏海灣2座高層C室，實用面積794方呎，以三房包括套房間隔，向南望內園景，以1,850萬元易手，實用呎價23,300元。據了解，原業主於2010年1月以1,050萬元入市，持貨8年多，帳面獲利800萬元。



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新界區



●錦綉花園河北第10街單號屋，實用面積約1,245方呎，以四房包括一套房設計，以27,500元租出，實用呎租約22元。屋苑現時約有30個租盤，同類單位月租入場價由38,000元起。



●荃灣翠濤閣本月錄得6宗成交，按月多出兩宗。近日3座高層B室，實用面積477方呎，屬兩房間隔，向西北，享開揚山景。單位原叫價640萬元，最終減至583.8萬元成交，實用呎價12,239元，成交價回落至半年前水平。

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