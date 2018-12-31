Apple上次出現此跌幅後癲漲　2019年將升到你唔信？

外國傳媒報道，有往績顯示，蘋果公司(Apple Inc.)股價經歷了2018年失望的第4季後，可能在2019年整年「升到你唔信」！由於該股是美股3大指數的重磅股，一旦如此，或許美股表現也會喜出望外。



在2016年5月，當時該公司股價由52周新高累挫33%，惟之後的12個月大幅上升75%。目前該公司股價正正由今年10月歷史高位累瀉33%。



金融機構Piper Jaffray首席市場技術分析師Craig Johnson表示，近期蘋果公司股價大跌，正正令人回想起2016年，現時可能是趁低買入的良機，因該股2019年預測市盈率已跌至僅12倍大右，股息率約2厘，有真實的反彈潛力。



(註：若蘋果公司股價大幅反彈，在港上市的手機設備股或許亦能受惠。)

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